Канцлер Германии заявил, что Бундесвер должен стать сильнейшей армией в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) должен стать сильнейшей конвенциональной армией в Европе.

«Правительство ФРГ предоставит Бундесверу все необходимые финансовые ресурсы, чтобы в будущем стать сильнейшей конвенциональной армией в Европе. Этого ждут от нас наши друзья и партнеры, более того, они требуют этого», - заявил Мерц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге (парламенте ФРГ).

Канцлер подчеркнул, что ФРГ должна сама расширять собственные оборонные возможности и боеготовность.

«Наша цель - Германия и Европа, которые вместе настолько сильны, что нам никогда не придется применять наше оружие. Мы возьмем на себя больше ответственности за это в рамках НАТО и Европейского союза», - сказал он.

25 марта в ФРГ вступили в силу поправки к Основному закону, которые позволят ослабить так называемый долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) для финансирования растущих расходов на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд общим объемом €500 млрд.

С предложением отменить ограничения для финансирования расходов на оборону и инфраструктуру ранее выступили консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии.

Источник: ТАСС