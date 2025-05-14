Раввин Марк Шнайер: Азербайджан является мировым примером межрелигиозного сотрудничества и мирного сосуществования

Азербайджан является мировым примером межрелигиозного сотрудничества, диалога и сосуществования.

Об этом сказал в интервью АЗЕРТАДЖ президент Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер. Он сказал, что как раввин он придает особое значение Азербайджану по трем важным критериям.

«Во-первых, среди 57 мусульманских стран Азербайджан является самым близким другом Израиля. Во-вторых, Азербайджан и Президент Ильхам Алиев глубоко уважают еврейскую общину страны. В Азербайджане проживает 25-30 тыс. евреев и Президент Ильхам Алиев и азербайджанский народ относятся к ним с большим уважением. В-третьих, Азербайджан является примером для мира с точки зрения межрелигиозного и межкультурного диалога и сосуществования», - сказал раввин.

М. Шнайер добавил, что у Израиля нет более близкого друга или более сильного союзника в мусульманском мире, чем Азербайджан: «Президент Ильхам Алиев и азербайджанский народ демонстрируют искреннюю солидарность и поддержку еврейскому государству. Вот почему Государство Израиль и еврейский народ во всем мире чрезвычайно благодарны Президенту Ильхаму Алиеву и Азербайджанской Республике за их постоянную поддержку и солидарность».