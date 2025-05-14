Международные археологические экспедиции начнут работу на освобожденных территориях Азербайджана

На освобожденных территориях Азербайджана в скором времени начнут работу международные археологические экспедиции.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института археологии и антропологии Фархад Гулиев на научной сессии "Археологические и антропологические исследования в Азербайджане: результаты и перспективы".

По его словам, организация международных экспедиций является одной из главных задач на ближайшее будущее.

"Археологические исследования в Карабахе будут проводиться в основном по следующим направлениям: бронзовый век Ходжалы - "Курганное поле" и некрополь, комплекс "Имарат" в городе Агдам, поселение среднего бронзового века Узерликтепе, палеолитические памятники Азых-Таглар, курганы Физули и средневековый городской памятник Шахри-Шарифан в Зангиланском районе. Отдельным направлением станет изучение материально-культурного наследия Кавказской Албании", - отметил Гулиев.