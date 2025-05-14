Обнародовано время проведения тестового экзамена по сертификации учителей - ФОТО

В Азербайджане тестовые экзамены по сертификации учителей будут организованы 18-20, 24 и 25 июня.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Информация о времени и месте проведения этапа тестового экзамена отправлена в персональные кабинеты участников.

Педагоги могут ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов в разделе «Сертификация», пройдя регистрацию на платформе portal.edu.az.

Обучающее видео, подготовленное для использования подсистемы «Сертификация» платформы рortal.edu.az доступно по ссылке

Отметим, что в процессе сертификации, который будет организован в нынешнем году, примут участие преподаватели химии, биологии, физики, географии, информатики, а также начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики и иностранных языков (английский, русский, азербайджанский (русский сектор), немецкий, французский и др.).