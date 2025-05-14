Поддержка, стремление и достижения: дети героев на международных олимпиадах - ФОТО

Истории азербайджанских школьников, завоевавших золотые медали на международных олимпиадах IMEC и TIMO, уже хорошо известны широкой аудитории.

Благодаря поддержке McDonald’s Azərbaycan, участники смогли поехать на международные этапы соревнований и достойно представить нашу страну.

Спустя некоторое время после возвращения в Баку для юных чемпионов была организована тёплая неформальная встреча в одном из ресторанов McDonald’s.

На встрече присутствовали Фарид Али-заде, председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan, и Эльнур Мамедов, руководитель Департамента управления проектами Государственного фонда социальной защиты.

Мы побеседовали с родителями участников, чтобы узнать больше о подготовке, пути к победе и о той поддержке, которая помогала детям на этом пути.

«Он сдержал обещание, данное отцу»

Араз Шадманзаде стал абсолютным чемпионом Международной олимпиады по математике IMEC (International Mathematics Examination Competition).

После успешного участия в отборочном туре в Баку он отправился на финал в Сидней, где превзошёл 64 участников из 15 стран, справившись со всеми заданиями за 18 минут 22 секунды и набрав максимальный балл.

По возвращении в Баку McDonald’s Azərbaycan организовал встречу для Араза и других участников, где представители компании поздравили школьников с победой и вручили памятные подарки.

Мать Араза, Гюльшан ханум, рассказала, что с ранних лет он проявлял интерес к шахматам и математике. После первых школьных соревнований он упорно продолжал заниматься, стремясь улучшить результаты.

“Когда-то он пообещал отцу завоевать золотую медаль. Это обещание оставалось для него важной целью. В 2023 году Араз поступил в лицей, и в том же году его отец, подполковник Экрем Шадманов, погиб. Он родился в 1984 году в селе Зивель Кельбаджарского района, прошёл боевой путь в рядах азербайджанской армии, был награждён медалями за освобождение Кубатлы и Джебраила, а после гибели — орденом «За службу Родине». Араз тяжело переживал потерю, но нашёл в себе силы продолжать путь, чтобы сдержать слово, данное отцу,” — поделилась она.

Гюльшан ханум также отметила, что благодаря поддержке McDonald’s Azərbaycan и Государственного фонда социальной защиты семья смогла организовать поездку в Австралию:

“Эта помощь сыграла решающую роль. Араз выполнил своё обещание. Сейчас он мечтает стать врачом и работать в Ханкенди, а также в ближайшем будущем добиться успеха в шахматах, представляя Азербайджан на международных турнирах.”

«Она с гордостью говорит, что всегда будет развевать флаг, за который отдал жизнь её отец»

Лала Алекперова, мама Назлы Алекперзаде, рассказала о дочери как о доброжелательной, целеустремлённой и разносторонне развитой ученице. Назлы увлекается математикой, логикой, робототехникой, а также занимается танцами и гимнастикой.

С детства она проявляла интерес к учебе и всегда стремилась к новым достижениям. На олимпиаде TIMO она пообещала завоевать золотую медаль и достойно поднять флаг Азербайджана в память об отце. На международном этапе в Анталии она сдержала это обещание, заняв первое место,” — отметила Лала ханум.

Отец Назлы — солдат азербайджанской армии Али Алекперов, герой Второй Карабахской войны, сражавшийся за освобождение Суговушана и Агдама. Он погиб 17 октября 2020 года в боях под Агдамом. Посмертно был награждён медалями «За Родину», «Храбрый воин» и «За освобождение Суговушана».

Её брат, Акбер Алекперзаде, также показал отличные результаты, завоевав бронзовую медаль на TIMO и золотую на UAMO, продолжая семейную традицию успехов в математике и логике.

Лала ханум подчеркнула важность поддержки McDonald’s Azərbaycan и Государственного фонда социальной защиты:

“Их помощь позволила осуществить мечту наших детей об участии в престижных соревнованиях. Мы очень благодарны за тёплый приём и внимание, которое было оказано школьникам после возвращения в Баку.”

Победы, за которыми стоят упорство и поддержка

Истории Араза и Назлы — примеры силы воли и стремления к знаниям.

Их достижения — вклад в развитие будущего поколения, а также знак уважения к памяти тех, кто стоял на защите своей страны.

McDonald’s Azərbaycan в рамках долгосрочного сотрудничества с Государственным фондом социальной защиты поддержал участие 58 детей шехидов и ветеранов Отечественной войны в международных олимпиадах TIMO и IMEC, полностью покрыв сопутствующие расходы для прошедших отборочные этапы.

В результате 14 школьников добились призовых мест на национальном уровне, а двое из них — Араз Шадманзаде и Назлы Алекперзаде — успешно представили Азербайджан на международной арене.