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Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн

First News Media22:40 - 14 / 05 / 2025
Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн

США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в экономике на сумму в $1,2 трлн, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня в Катаре президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром, которое приведёт к экономическому сотрудничеству объёмом минимум $1,2 трлн", - отмечается в документе.

По его данным, Трамп также "объявил о контрактах общей суммой в $243,5 млрд между США и Катаром, включая исторические поставки самолётов Boeing и двигателей компании GE Aerospace для Qatar Airways".

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подписали соглашение о поставках американской корпорацией The Boeing Company 160 самолётов для авиакомпании Qatar Airways. "Это стоит $200 млрд, и это 160 самолётов. Фантастика", - отметил американский лидер.

Трамп приземлился в Эр-Рияде во вторник. В рамках ближневосточного турне президент США, как ожидается, в четверг отправится в ОАЭ.

Американские СМИ напоминают, что это первая крупная зарубежная поездка Трампа за время его второго президентского срока.

Источник: Интерфакс

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