В Турции проведена спецоперация по борьбе с оргпреступностью: задержаны 146 человек

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил результаты очередной спецоперации против организованной преступности.

В своем аккаунте в X министр написал, что в ходе операции, проведенной в 49 провинциях страны задержаны 146 подозреваемых в мошенничестве, хищении, подтасовке результатов тендеров, подделке официальных документов, фальшивомонетничестве, нарушении Налогового кодекса.

Операция проведена при координации Генеральной прокуратуры и Главного управления полиции, Департамента по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, Управления по борьбе с финансовыми преступлениями.

Операция охватила провинции Адана, Адыяман, Афьонкарахисар, Агры, Анталья, Айдын, Баликесир, Бингёль, Бурса, Чанаккале, Чанкыры, Чорум, Эдирне, Эрзурум, Эрзинджан, Эскишехир, Газиантеп, Гиресун, Хаккари, Хатай, Мерсин, Стамбул, Измир, Карс, Кайсери, Кыршехир, Конья, Маниса, Кахраманмараш, Мардин, Мугла, Невшехир, Орду, Сакарья, Самсун, Сиирт, Синоп, Сивас, Текирдаг, Трабзон, Тунджели, Шанлыурфа, Ван, Йозгат, Батман, Ыгдыр, Ялова, Османие и Дюздже.

В ее ходе раскрыта подпольная мастерская по изготовлению поддельного золота, изъято нелегальное огнестрельное оружие, большое количество чеков, долговых расписок и других документов.