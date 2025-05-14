В Абшеронском районе задержан рецидивист с крупной партией наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками продолжают проводить операции с целью предотвращения незаконного оборота наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел АР.

Отмечается, что в ходе очередного мероприятия, проведенного в Абшеронском районе, был задержан 38-летний Саяд Гатамов, ранее неоднократно судимый за преступления, связанные с наркотиками.

При личном досмотре и обыске в его доме было обнаружено 48 килограммов марихуаны с добавлением вредных веществ, опиум, 300 психотропных таблеток и электронные весы.

В своих показаниях С.Гатамов заявил, что приобрел наркотические средства у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, забрал их из тайника на территории Гарадагского района и намеревался получить материальную выгоду, доставляя наркотики по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде ареста.