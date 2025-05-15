В Азии распространяется новая волна COVID-19

Новая волна заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Азии, резкий рост случаев заражения коронавирусом отмечается, в частности, в специальном административном районе Китая Гонконге, а также в Сингапуре.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, число зараженных в регионе растет уже на протяжении нескольких месяцев, что периодически приводит к появлению новых волн заболеваемости. Власти Гонконга и Сингапура снова призывают население делать прививки и напоминают людям из группы риска о необходимости провести ревакцинацию.

13 мая глава отдела инфекционных заболеваний гонконгского Центра охраны здоровья Оу Цзяжун в эфире телеканала RTHK предупредил о «достаточно высоком уровне» заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что на прошлой неделе в Гонконге были зафиксированы максимальные показатели заболеваемости с апреля 2024 года. Количество обращений в больницы и госпитализаций продолжает расти, как и уровень содержания вируса в сточных водах, добавил он.

Как отмечает Bloomberg, Сингапур, один из крупнейших финансовых центров региона, находится «в состоянии готовности» к новой волне коронавируса. Так, Минздрав страны в мае впервые за год опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. В релизе, распространяемом, по данным агентства, только в случае возникновения «значительных всплесков», отмечается, что с 27 апреля по 3 мая было зарегистрировано на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее, на 30% выросло и число госпитализаций. Власти рекомендовали гражданам принимать меры предосторожности, в том числе носить маски в местах большого скопления людей.

Источник: ТАСС