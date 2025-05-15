Трамп оценил качество иранских беспилотников

США намерены производить дроны, которые будут такими же эффективными и недорогими, как иранские беспилотники.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Мы будем производить самолеты, ракеты, беспилотники, они будут лучшими в мире. Я очень надеюсь, что они не будут дорогими. Посмотрите на Иран, они делают хорошие беспилотники всего за $35-40 тыс. Я сказал, что мне не нужны дроны за $41 млн, я хочу беспилотники за $35-40 тыс. Это быстрое и смертоносное оружие, посмотрите на [конфликт] России и Украины», - сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе, передает ТАСС.