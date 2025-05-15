В связи со строительством нового тоннеля будет полностью ограничено движение на одной из дорог

С 00:00 17 мая движение транспортных средств по улице Ильгара Абдуллаева будет полностью ограничено на участке от пересечения с автомобильной дорогой Масазыр–Новханы до отделения полиции поселка Сарай.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение связано со строительством входной части тоннеля на 16-м километре автомобильной дороги по проекту Пиршаги–Хырдалан–Новханы–М4 и будет действовать до полного завершения строительных работ.



«Призываем водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, используя альтернативные пути в соответствии с направлением движения», — говорится в сообщении Агентства.