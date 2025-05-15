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Учёную из РФ Ксению Петрову арестовали в США по подозрению в контрабанде

First News Media08:46 - Сегодня
Учёную из РФ Ксению Петрову арестовали в США по подозрению в контрабанде

Учёную Ксению Петрову, которая в настоящее время работает в Гарвардском университете, арестовали в Соединённых Штатах за контрабанду эмбрионов лягушки, сообщает Минюст США.

«Ксения Петрова, 31 год, гражданка России, была обвинена в уголовном преступлении по одному пункту контрабанды товаров в США. Петрова была взята под стражу иммиграционной службой 16 февраля 2025 года. Ранее сегодня она была арестована по уголовному обвинению <…> за предполагаемую попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов», — говорится в сообщении.

В Минюсте заявили, что в случае, если суд признает её вину, россиянке грозит до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Американские власти утверждают, что Петрова знала, что ей следует задекларировать биоматериал.

«Согласно обвинительным документам, на телефоне Петровой были обнаружены текстовые сообщения от человека, идентифицированного как одного из коллег Петровой, который информировал Петрову о том, что ей следует декларировать биологический материал», — рассказали в ведомстве.

Напомним, Петрова, работающая в Гарвардской медшколе, была задержана в воздушной гавани Бостона после возвращения из Франции. Задержание было связано с тем, что она не задекларировала эмбрионов лягушек, привезённых для изучения.

Источник: АиФ

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