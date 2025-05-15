В ОАЭ Трампа встретили традиционным арабским танцем - ВИДЕО

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) президента США Дональда Трампа встретили девушки, исполнившие танец волос «халиджи».

Об этом рассказал советник американского лидера по связям с общественностью Марго Мартин в своем аккаунте в соцсети X.

«Халиджи» в переводе означает «залив», поскольку этот танец распространен в арабских странах Персидского залива. Его исполняют не только на официальных встречах, но и на свадьбах.

В процессе исполнения танцовщицы опускают вниз голову и трясут волосами — так и они поприветствовали главу Соединенных Штатов. За девушками стоял также стоял почетный караул с саблями.

15 мая Трамп прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты в рамках своего ближневосточного турне.