 Делегация РФ прибыла в Стамбул для встречи с украинскими представителями | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Делегация РФ прибыла в Стамбул для встречи с украинскими представителями

First News Media10:00 - Сегодня
Делегация РФ прибыла в Стамбул для встречи с украинскими представителями

Российская переговорная делегация для встречи с украинскими представителями уже прибыла в Стамбул, заявил источник ТАСС.

Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Старт переговоров по Украине в Стамбуле, которые пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, запланирован ориентировочно на 10:00 по местному времени (совпадает с мск). Они пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщил ТАСС источник.

"С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче", - сказал источник.

Там же российско-украинские переговоры прошли в марте 2022 года.

Каков состав украинской делегации, окончательно пока не известно. Ожидается, что ее возглавит Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского. Зеленский в четверг будет в Анкаре, где запланированы его переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Источник: ТАСС

Поделиться:
80

Актуально

Политика

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и ...

В мире

Трамп подписал соглашение с Катаром на более чем $1 трлн

Экономика

В Лондоне прошла инвестиционная сессии на тему «Азербайджан: новые возможности ...

Lifestyle

Гусейн Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован

В мире

Эрдоган встретится с Зеленским

Пашинян отправился с визитом в Албанию

Германия может вернуть обязательный призыв в армию: Писториус назвал условие

Секретарь Совбеза Армении отправится в Иран

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Ученые: Вселенная может исчезнуть быстрее, чем предполагалось ранее

Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле - ВИДЕО

Брат папы Римского рассказал о его любимой детской игре

Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу

Последние новости

Эрдоган встретится с Зеленским

Сегодня, 10:22

Сегодня состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение-2025»

Сегодня, 10:19

Пашинян отправился с визитом в Албанию

Сегодня, 10:17

Германия может вернуть обязательный призыв в армию: Писториус назвал условие

Сегодня, 10:14

Секретарь Совбеза Армении отправится в Иран

Сегодня, 10:12

Израильская участница «Евровидения-2025» оказалась наполовину азербайджанкой - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

В Баку начался суд над обвиняемым в государственной измене

Сегодня, 10:09

Делегация РФ прибыла в Стамбул для встречи с украинскими представителями

Сегодня, 10:00

Обнаружено тело пропавшей без вести в Грузии молодой азербайджанки

Сегодня, 09:51

СМИ: Белуджистанские националисты провозгласили «независимость от Пакистана»

Сегодня, 09:45

Премьер Катара заявил, что страна не будет дарить Boeing Трампу

Сегодня, 09:37

Зеленский назначил нового посла в Турции

Сегодня, 09:27

Учёную из РФ Ксению Петрову арестовали в США по подозрению в контрабанде

Сегодня, 08:46

В графике Эрдогана на 15 мая нет встречи с делегациями РФ и Украины

Сегодня, 08:41

Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах РФ-Украина

Сегодня, 08:32

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 08:30

Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной

Сегодня, 00:15

Зеленский: Украина готова к переговорам в любом формате

Сегодня, 00:00

Группа Mamagama: «Просим прощения у тех, кто ждал нас в финале конкурса «Евровидение 2025» - ФОТО

14 / 05 / 2025, 23:42

Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана

14 / 05 / 2025, 23:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50