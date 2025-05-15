Делегация РФ прибыла в Стамбул для встречи с украинскими представителями

Российская переговорная делегация для встречи с украинскими представителями уже прибыла в Стамбул, заявил источник ТАСС.

Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Старт переговоров по Украине в Стамбуле, которые пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, запланирован ориентировочно на 10:00 по местному времени (совпадает с мск). Они пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщил ТАСС источник.

"С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче", - сказал источник.

Там же российско-украинские переговоры прошли в марте 2022 года.

Каков состав украинской делегации, окончательно пока не известно. Ожидается, что ее возглавит Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского. Зеленский в четверг будет в Анкаре, где запланированы его переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

Источник: ТАСС