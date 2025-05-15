Эрдоган встретится с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг до вечера будет находиться в Анкаре, где у него запланированы официальные мероприятия.

Об этом свидетельствует график работы турецкого лидера, обнародованный для СМИ.

В районе 13:00 (совпадает с мск) у Эрдогана запланирована официальная церемония встречи Владимира Зеленского. Она пройдет в президентском комплексе в столице. За ней последуют переговоры тет-а-тет, далее в расширенном составе и рабочий обед.

Параллельно с этим в Стамбуле, как ожидается, пройдут переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Источник: ТАСС