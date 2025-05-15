Фидан заявил об окне возможностей в урегулировании в Украине

Окно возможностей открылось в вопросе урегулирования конфликта в Украине, страны НАТО обсудят свою возможную поддержку процессу урегулирования.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан перед началом закрытой части неформальной встречи глав МИД альянса в Анталье.

«Конечно, наши усилия по прекращению войны в Украине на справедливой и прочной основе станут важной частью наших сегодняшних обсуждений. Вы все знаете, что Турция всегда подчеркивала необходимость дипломатического пути решения этой проблемы. После трех лет невыносимых страданий наконец-то открылось окно возможностей. Будем надеяться, что переговоры в Стамбуле откроют новую главу. Наша сегодняшняя встреча станет важным поводом для обсуждения того, как мы можем индивидуально и коллективно поддержать этот процесс», - сказал Фидан.

Источник: ТАСС