В Грузии задержан подозреваемый в убийстве азербайджанца, совершенном три года назад

Министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании подозреваемого в убийстве гражданина Азербайджана Айдына Гамзаева.

Как сообщает Report, в официальном заявлении говорится, что подозреваемый 1971 года рождения был задержан по обвинению в умышленном убийстве, совершённом с применением автоматического оружия, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия. Преступление было совершено три года назад.

Следствие ведётся по статьям 108 (умышленное убийство) и 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Грузии.

Напомним, что 6 мая семья и близкие Айдына Гамзаева из села Кешели (регион Сагареджо) провели акцию у здания Генеральной прокуратуры в Тбилиси с требованием наказать убийцу.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.