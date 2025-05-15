Рютте призвал сделать НАТО «более смертоносной»

Генсек НАТО Марк Рютте призвал глав МИД стран альянса сделать организацию «более смертоносной», чтобы «никто не посмел нападать на нее».

«Главы МИД должны обеспечить, чтобы НАТО стала более смертоносной, - заявил он, открывая неформальную встречу глав МИД альянса в Анталье. - НАТО должна быть такой сильной, чтобы никто никогда не посмел нападать на нее».

Он пояснил, что имеет в виду милитаризацию европейской экономики и повышение военных расходов альянса. «Необходимо обсудить, как сделать НАТО сильнее - больше оборонных расходов, больше военной промышленной продукции. И что расходы в равной мере распределены между странами-членами», - сказал он.

Решение о повышении военных расходов стран НАТО должно быть принято на саммите в Гааге в июне. Ранее Рютте сообщал, что в Гааге странам НАТО предстоит принять обязательство повысить порог военных расходов в НАТО с 2% ВВП сейчас до 5% к 2030 или к 2032 году.

Источник: ТАСС