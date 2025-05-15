Трамп заявил, что и не ждал Путина в Стамбуле

Российскому лидеру Владимиру Путину нет нужды ехать на переговоры в Турцию, если там не будет президента США.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, расстроен ли он тем, что Путин не прилетел в Стамбул на переговоры с Украиной, пишет Sky News.

«Нет, я и не ожидал этого. Я сказал: «Зачем ему ехать, если я не приеду?» Я не собирался ехать туда. Не планировал это. Я сказал, что думаю, что Путин туда не поедет. Это оказалось правдой», — сказал Трамп.

В то же время он заметил, что в Турции находятся представители Соединенных Штатов. При необходимости Трамп выразил готовность приехать туда в пятницу.

Утром 15 мая российская делегация прибыла в турецкий Стамбул для переговоров с представителями Украины. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Источник: ТАСС