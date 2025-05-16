Эрдоган на саммите Европейского политического сообщества: «Мы провозгласим мир всему миру из Албании»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тирану для участия в 6-м саммите Европейского политического сообщества.

В состав турецкой делегации входят глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун, заместитель председателя Партии справедливости и развития Халит Йеребакан и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Президент Эрдоган выступит на главной сессии саммита с речью на тему «Новая Европа в новом мире: единство-сотрудничество-совместные действия».

На официальной встрече Эрдогана приветствовал премьер-министр Албании Эди Рама. В беседе с журналистами турецкий президент подчеркнул миротворческую миссию своего визита.

«Мы провозгласим мир всему миру из Албании», — заявил Эрдоган.

Саммит Европейского политического сообщества собирает лидеров европейских государств для обсуждения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, включая безопасность, сотрудничество и развитие.

Источник: Sabah