Фидан назвал критическим нынешний этап урегулирования в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан уверен, что нынешний этап урегулирования российско-украинского конфликта является критическим.

Об этом он заявил в приветственном слове перед встречей делегаций России и Украины в Стамбуле.

«Мы рады видеть, что твердая приверженность сторон миру открыла для нас новое окно возможностей. Мы считаем очень важным, что Путин и Зеленский прислушались к призывам к миру, с которыми выступили наш президент Реджеп Тайип Эрдоган и Трамп. Готовность России и Украины начать прямые переговоры сделала возможным этот критический сегодняшний этап», - сказал министр.

Источник: ТАСС