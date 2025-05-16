Хакан Фидан: РФ и Украина сами выберут путь развития конфликта

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Москва и Киев сами решат, по какому пути будет далее развиваться конфликт, но вариантов только два. Он выступил с приветственным словом перед встречей делегаций России и Украины в Стамбуле.

«Как вы понимаете, на данном этапе есть только два пути. Один путь положит начало периоду, который приведет нас к миру, другой приведет к новым разрушениям и человеческим жертвам. Стороны по своему усмотрению решат, какой из этих путей выбрать», - сказал министр.

Он добавил, что «с самого начала войны Турция прилагает огромные усилия, чтобы найти способы положить ей конец». «Наш президент также приложил большие усилия для объединения сторон. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Анкару стал важным шагом на пути к началу переговоров. Мы также рады принимать российскую делегацию, участвующую в переговорах. Тот факт, что мы принимаем в Стамбуле представителей обеих сторон, демонстрирует нашу твердую волю положить конец войне», - отметил Фидан.

Источник: ТАСС