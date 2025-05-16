Глава МИД Турции: прекращение огня имеет важное значение для урегулирования в Украине

Скорейшее прекращение огня имеет важное значение для урегулирования российско-украинского конфликта, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в приветственном слове перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле.

Встреча проходит в президентском офисе Долмабахче.

«Мы должны воспользоваться возможностью переговоров и двигаться к миру. Каждый день промедления ведет к гибели большего числа людей. Продолжение войны уносит жизни, крайне важно, чтобы прекращение огня было достигнуто как можно скорее. У нас есть возможность добиться прекращения огня путем переговоров. Следующий этап будет зависеть от того, какой выбор мы сделаем и какие шаги предпримем», - сказал Фидан.

Источник: ТАСС