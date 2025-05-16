Минобороны Украины заявило о готовности к полному прекращению огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о готовности Киева к полному прекращению огня и началу прямого диалога на самом высоком уровне. Его заявление приводит агентство Reuters.

Умеров отметил, что украинская делегация прибыла в Стамбул с целью найти реальные шаги к достижению устойчивого и справедливого мира. Но добиться этого возможно лишь в случае, если «Россия продемонстрирует готовность к конкретным действиям», заявил он, передают украинские СМИ.