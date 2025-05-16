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AZANS удостоен высокой награды на международной премии ATM Awards 2024 - ФОТО

First News Media17:35 - Сегодня
AZANS удостоен высокой награды на международной премии ATM Awards 2024 - ФОТО

Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), входящее в состав AZCON Holding, удостоено престижной награды на международной премии «ATM Awards 2024» в категории «Collaboration and Community», одной из самых авторитетных в сфере управления воздушным движением.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

В этой номинации оцениваются проекты, способствующие устойчивому, гибкому и эффективному развитию управления воздушным движением через сотрудничество между участниками различных секторов авиации.

AZANS достиг этого успеха в рамках проекта NATS Green Aviation Insights (GAIN). Данный проект, реализуемый в партнерстве с ведущими поставщиками аэронавигационных услуг — NATS (Великобритания), AZANS (Азербайджан), CAAM (Малайзия) и skeyes (Бельгия), занял второе место в данной номинации. Первое место в категории «Collaboration and Community» заняли Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за проект, посвященный интеграции беспилотных летательных аппаратов в общее воздушное пространство.

«Для нас большая честь, что проект GAIN был признан на столь высоком уровне и вошел в число лучших наряду с инициативой FAA и NASA. Это признание подчеркивает активный вклад AZANS в развитие устойчивых подходов к управлению воздушным движением и усиливает позицию Азербайджана на глобальной аэронавигационной арене. Поздравляем всех партнеров и участников проекта!» - сказал директор AZANS Фархан Гулиев.

GAIN — это международная инициатива, направленная на повышение экологической эффективности в сфере управления воздушным движением за счет прозрачных, основанных на данных подходов и внедрения механизмов сравнительного анализа между аэронавигационными провайдерами. Проект является примером того, как совместная работа организаций из различных стран может способствовать формированию более экологичного и технологически продвинутого будущего для авиации.

Результаты премии ATM Awards 2024 были объявлены в рамках выставки Airspace World 2025, проходившей с 13 по 15 мая в столице Португалии — Лиссабоне.

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