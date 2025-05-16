В Баку временно изменится схема движения двух автобусных маршрутов

В связи со строительством автодороги «Пиршаги–Хырдалан–Новханы–М4» с 17 мая временно ограничивается движение транспорта на улице Ильгара Абдуллаева — на участке от пересечения с дорогой Масазыр–Новханы до полицейского участка в поселке Сарай.

Об этом говорится в собщении Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

В связи с ограничением, движение автобусов №508 и №521временно перенаправлено на альтернативный маршрут — через улицу Эльнура Аллахвердизаде в поселке Сарай.