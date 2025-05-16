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Le Figaro: Макрон теряет доверие общества и шанс на политическое будущее

First News Media09:25 - Сегодня
Le Figaro: Макрон теряет доверие общества и шанс на политическое будущее

Подавляющее большинство жителей Франции отрицательно оценивают последние 8 лет работы Эмманюэля Макрона на посту президента страны и не желают его возвращения в Елисейский дворец в 2032 году.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией Odoxa-Backbone Consulting по заказу газеты Le Figaro.

Так, отрицательную оценку его деятельности дал 71% из 1 тыс. совершеннолетних французов, опрошенных с 14 по 15 мая. Таким образом недоверие к главе государства в обществе выросло на 19 процентных пунктов (п. п.) с марта 2022 года, когда он был избран на второй срок. По мнению директора по консалтингу в Odoxa Эрвана Лестроана, негативную реакцию спровоцировала принятая в обход голосования в парламенте пенсионная реформа, а также "отвергаемый и непонятый" обществом роспуск правительства летом прошлого года.

Когда же участников опроса попросили сравнить достижения Макрона с двумя его предшественниками, он "опасно приблизился к тревожному уровню" Франсуа Олланда (2012-2017 гг.), о котором отрицательно высказались 73% респондентов и который в силу низкого рейтинга отказался баллотироваться на второй срок. Про Николя Саркози (2007-2012 гг.) отрицательно высказались только 62%.

Газета отмечает, что даже трехчасовое интервью, которое президент Франции дал в эфире телеканала TF1 поздно вечером 13 мая, не помогло ему склонить чашу весов в свою пользу. "Его телевизионное выступление не оправдало демократические ожидания французов", - убежден Лестроан. Более того, хотя Макрон и заявил в конце интервью, что пока не думал об очередных выборах в 2032 году (в 2027 году он не может баллотироваться на третий срок подряд), 84% опрошенных заявили, что не хотели бы видеть его среди кандидатов. А вот решится ли он на этот шаг - чуть больше половины (60%) считают что нет, тогда как 39% допускают такое развитие событий.

Источник: Report

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