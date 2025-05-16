NYT: Офис «Голоса Америки» выставлен на продажу, сотни сотрудников уволены

Администрация президента США Дональда Трампа 15 мая приняла решение уволить 600 сотрудников радиостанции «Голос Америки», что составляет практически половину персонала.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее информации, помимо увольнений, офис радиостанции в Вашингтоне был выставлен на продажу. «Я убит горем», - приводит издание слова директора радиостанции Майкла Абрамовица в письме к сотрудникам. 16 марта Абрамовиц сообщил, что он и практически весь штат «Голоса Америки» - более 1 300 журналистов и продюсеров - был отправлен в отпуск без сохранения заработной платы.

14 марта Трамп подписал указ о сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM). Оно отвечало за внешнеполитическую пропаганду и координировало деятельность финансируемых из госбюджета радиостанций «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки».

Источник: ТАСС