В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины - ОБНОВЛЕНО

Встреча представителей Турции, США и Украины завершилась в Стамбуле. Она состоялась в президентском офисе Долмабахче и продлилась чуть более часа, сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

В 12:30 по местному времени там ожидается начало первых прямых переговоров между Россией и Украиной с весны 2022 года. Российскую делегацию на них возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил ранее, что целью прямых переговоров с украинской стороной является установление долгосрочного мира и решение первопричин кризиса.

12:05

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры Турции, США и Украины, передает агентство Anadolu.

В то же время на 16 мая запланирована четырехсторонняя встреча с участием турецкой, американской, российской и украинской делегаций. Турецкую делегацию на переговорах возглавит министр иностранных дел Хакан Фидан, делегацию США – госсекретарь Марко Рубио, украинскую - министр обороны Рустем Умеров, российскую - советник президента Владимир Мединский.