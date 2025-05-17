Президент Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

17 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Глава государства поздравил Президента Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в президентской деятельности.

Президент Азербайджана подчеркнул устойчивое развитие Казахстана и рост его авторитета на международном уровне под руководством Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана поблагодарил за оказанное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием основанных на дружбе и братстве отношений стратегического партнерства между нашими странами в различных сферах, провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.