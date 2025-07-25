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Итальянского гимнаста ввели в кому после падения на Универсиаде-2025

First News Media14:20 - Сегодня
Итальянского гимнаста ввели в кому после падения на Универсиаде-2025

23-летний гимнаст из Италии Лоренцо Боничелли был введён в искусственную кому после несчастного случая на турнире в рамках летней Универсиады-2025.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Боничелли упал во время упражнений на кольцах и приземлился на шею. Издание пишет, что спортсмен был в сознании. Экстренно прибывшие на место соревнований медики зафиксировали его голову и доставили в клинику. Там Лоренцо провели операцию на шейных позвонках, а затем ввели в медикаментозную кому.

Также известно, что для оценки его состояния понадобится не менее 10 дней.

«Тяжесть травмы ещё уточняется. Ему немедленно оказали помощь медицинские службы организаторов.

Тренерский штаб мужской сборной, учитывая эмоциональное состояние команды, принял решение снять команду с соревнований. В ожидании официальных медицинских сообщений вся Федерация гимнастики Италии поддерживает Лоренцо и желает ему скорейшего выздоровления. Forza Bonni!» — приводит текст заявления федерации Sky Sport Italia.

Источник: Чемпионат

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