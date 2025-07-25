По факту гибели людей при взрыве в Саратове возбуждено уголовное дело

Взрыв в десятиэтажном доме в российском городе Саратове повлек разрушения и гибель людей.

По данным следствия, днем 25 июля взорвался бытовой газ, обрушились несколько верхних этажей уголовного подъезда, на данный момент известно о трех погибших.

Продолжается поиск тех, кто может находиться под завалами. Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется.

По факту гибели людей при взрыве газа в многоэтажке возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило управление Следственного комитета России по Саратовской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После окончания аварийно-спасательных работ будет произведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия.

По факту проводится и прокурорская проверка.

Источник: Интерфакс