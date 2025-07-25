В Нидерландах выпущена почтовая марка в память об Анаре Мамедханове - ФОТО

В Нидерландах выпущена почтовая марка в память о легендарном капитане команды КВН "Парни из Баку", общественного деятеля Анара Мамедханова (20.06.1970 - 23.04.2011).

Марка выпущена национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является наша соотечественница из Амстердама, хореограф Салтанат Ревангызы. Об этом сообщила Trend Life автор проекта.

Проект "Жемчужины Азербайджана" направлен на пропаганду национальной истории и культуры. Ранее были выпущены почтовые марки, посвященные поэту Низами Гянджеви, писателю Исмаилу Шихлы, композиторам Узеиру Гаджибейли, Джовдету Гаджиеву, Фикрету Амирову, музыкальному исполнителю Рашиду Бейбутову, танцовщице Амине Дильбази, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву и т.д. А также выпущены открытки, посвященные Ханкенди, Шуше, художнику Сакиту Мамедову, гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Анар Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу №160, затем - механико-математический факультет Бакинского государственного университета. В 1988 году создал знаменитую команду "Парни из Баку", а с 1991 года был президентом Бакинского городского КВН. Под его руководством "Парни из Баку" стали чемпионами 1992 года, финалистами 1993 года, обладателями Летнего кубка 1995 года, и наконец, победителями турнира 10 лучших команд в 2000 году – чемпионами XX века. Анар Мамедханов избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд - в 1995, 2000 и 2005 годах, был профессором Евразийской академии радио и телевидения. Был одним из организаторов первого чемпионата мира по "Что? Где? Когда?", прошедшего в 2002 году в Баку. Создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая занималась производством фильмов на патриотическую тему. Скончался в Баку на 41-м году жизни из-за проблем с сердцем.