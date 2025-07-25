Песков выразил сомнения в возможности встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским до конца августа вряд ли возможна.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча на высшем уровне между РФ и Украиной должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать все достигнутые договоренности.

"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа. "Потом, здесь очень хорошо известна наша позиция, наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", - добавил он, отметив, что на данный момент проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны и стороны ждет большая работа.

Источник: ТАСС