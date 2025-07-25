Жестокие пытки, электрошок и гибель: Более 40 стран ОБСЕ требуют расследовать пытки украинских пленных в России

Свыше 40 стран - членов ОБСЕ призвали провести независимое расследование по факту жестокого обращения России с украинскими военнопленными.

Нидерланды и 40 других государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступили с призывом провести независимое расследование по фактам пыток и жестокого обращения России с украинскими военнопленными. Об этом сообщил в соцсети X глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп, не раскрыв конкретный список стран, поддержавших инициативу.

В следующем посте Велдкамп упомянул, что расследование будет проходить на основании так называемого Московского механизма ОБСЕ. Этот механизм позволяет начать расследование в том случае, если одно государство, входящее в ОБСЕ, при поддержке по крайней мере девяти других "сочтет, что в государстве-участнике выполнение положений, относящихся к человеческому измерению, находится под особо серьезной угрозой".

Впервые по отношению к России этот механизм был задействован в 2018 году в связи с нарушениями прав человека в Чечне. Затем расследование в отношении РФ было инициировано 45 из 57 государствами ОБСЕ в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину в феврале 2022 года.

ООН: Украинских военнопленных в России систематически пытают

Находящиеся в российском плену украинские военнослужащие месяцами подвергаются пыткам, говорится в докладе членов комиссии Совета ООН по правам человека, представленном в марте 2024 года. В нем указывается, что военнопленных в России регулярно жестоко избивают и пытают электрическим током, в частности в области гениталий. Авторы доклада утверждают, что такое "ужасающее" обращение с пленными является систематическим и широко распространенным. Год спустя в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине указывалось, что за пытками украинских пленников стояли, в частности, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

По данным агентства Associated Press, к маю текущего года в российских колониях и изоляторах умерли не менее 206 украинских пленных, многие из них скончались в результате жестокого обращения. Об этом агентству рассказали украинский судмедэксперт, проводивший вскрытия тел, а также представители украинских властей, правозащитных организаций и ООН.

Источник: DW