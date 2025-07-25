«Синяя вечность» под звёздами: На DREAM FEST 2025 в Баку почтили память Муслима Магомаева - ВИДЕО

На побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025.

Музыкальная программа второго дня, 24 июля, запомнилась зрителям душевным и проникновенным посвящением великому азербайджанскому артисту Муслиму Магомаеву - трибьют стал редкой возможностью услышать любимые композиции легендарного артиста в исполнении современных звёзд эстрады.

Песни Муслима Магомаева вечны и будут жить всегда, потому что в них - голос целой эпохи, узнаваемый с первой ноты, и та искренность, которая не подвластна времени. На DREAM FEST 2025 они прозвучали в новых прочтениях, но продолжают трогать сердца так же, как и десятилетия назад. И это были не только песни - на экранах перед выступлениями артистов гостям показывали истории жизни и творчества Муслима Магомаева, напоминая о его пути, мечтах и голосе, который любили миллионы. Эти кадры, порой доводившие зрителей до слёз, сделали вечер ещё более личным и глубоким.

Народный артист Азербайджана EMIN всегда в своих интервью подчеркивал, что Муслим Магомаев был его большим учителем и с его благословения он пришел в творчество – именно Э.Агаларов открыл трибьют-концерт со своей версии лирического хита «Нам не жить друг без друга». Напомним, что в декабре 2024 года EMIN выпустил альбом памяти М.Магомаева «Верни мне музыку» - подробнее о проекте читайте здесь.

Вернувшаяся на сцену после многолетнего творческого затишья звезда «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде (AYSEL) растрогала гостей фестиваля своей версией песни «Ana», а народный артист Азербайджана Эльчин Азизов блестяще исполнил песню «Азербайджан», которая давно стала неофициальным гимном страны.

В трибьюте приняли участие также Алессандро Сафина, Эмилия Ягубова, Нигяр Джамал, Брендон Стоун, Мераб Амзоев, Тунзаля Агаева, Роза Зергерли, Насиба Абдуллаева, Фаррух Закиров и Анар Агаев.

Вечер завершился праздничным салютом, а финальной точкой трибьюта стала «Синяя вечность» в исполнении EMIN’а, Эльчина Азизова и Алессандро Сафина - эта песня прозвучала особенно трогательно, напоминая всем о том, как музыка Магомаева остаётся живой и близкой каждому.

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