Взрыв на нефтяной буровой скважине в Диярбекире: есть раненые

На буровой скважине Üçtepe-1, принадлежащей TPAO и расположенной на трассе Диярбекир-Батман, произошёл взрыв по пока не установленной причине, сообщает TRT Haber.

В результате взрыва пострадали 7 рабочих, двое из них — тяжело.

На место происшествия были направлены медицинские, пожарные и жандармские службы. После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в больницы города, где находятся под наблюдением врачей.

Возникший после взрыва пожар удалось взять под контроль силами пожарных. По предварительной информации, причиной взрыва стало скопление газа.