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Докатились: Россияне массово штурмуют пляжи… Северной Кореи

First News Media12:25 - Сегодня
Докатились: Россияне массово штурмуют пляжи… Северной Кореи

Кажется, мечта россиян об отпуске «как в 70-х» наконец-то сбылась - с размахом и партийной строгостью.

Telegram-канал Mash сообщает: туры в КНДР теперь в таком ажиотаже, будто речь идет не о тоталитарной стране с ракетами, а о новых Мальдивах под присмотром Ким Чен Ына.

Если в 2024 году 1600 россиян отважились на этот экзотический вояж, то за первые шесть месяцев 2025-го их уже 2000. Спрос вырос на целых 150%. С чем связано такое внезапное влечение?

Оказывается, местный обслуживающий персонал «доброжелательный» - ведь когда каждый официант знает, что за оплошность его ждут не чаевые, а трибунал, он, конечно, будет рад тебе до скрежета зубов.

Гвоздь программы - недельный тур на курорт Вонсан-Кальма, где отдыхающих ждет пятикилометровый пляж с белым песком и атмосферой, будто тебя окружают массовка из советской хроники. За этот «райский» отдых с приправой идеологии нужно выложить 144 тысячи рублей (больше 3000 манатов). Ну, когда внутренняя инфляция душит, а за границу особо не выездной, КНДР внезапно начинает выглядеть как «ничего так» вариант.

Турпоток идет полным ходом: 60 граждан РФ уже решили испытать на себе северокорейский «all inclusive», 50 - запланировали на август, а 15 уже уехали на встречу с морем и монументами. Регистрация, к счастью, продолжается - вдруг кто-то еще не почувствовал себя героем телепередачи «Назад в СССР».

Интересно, что первая группа туристов прибыла в КНДР одновременно с визитом Сергея Лаврова. Видимо, для полноты ощущений - чтобы и пляж, и внешняя политика были рядом.

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