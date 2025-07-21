Суверенитет, безопасность, справедливость: Принципы Баку в эпоху геополитических перемен

Мир стремительно меняется, а вместе с ним меняются и правила дипломатии.

На фоне глобальной нестабильности, попыток давления и двойных стандартов, Азербайджан последовательно отстаивает свои национальные интересы, суверенитет и право на равноправное партнерство. Азербайджан, пройдя через десятилетия армянской оккупации и агрессии, сделал выбор в пользу устойчивого мира и регионального сотрудничества. Но этот путь возможен только при соблюдении взаимных обязательств и отказе от деструктивных амбиций. Сегодня Баку не только доказывает свою приверженность международному праву, но и требует того же от других — будь то соседи, или глобальные игроки.

И в этой новой реальности особенно важны лидеры и государства, способные вести честный диалог и уважать выбор других. В этом контексте Азербайджан высоко оценивает политический курс президента США Дональда Трампа, чья внешняя политика основана не на вмешательстве, а на прагматизме и взаимной выгоде, чьи приоритеты и взгляды во многом совпадают с базовыми принципами внешней политики Баку.

Президент Дональд Трамп проявил себя как лидер, способный завершать затянувшиеся конфликты, а не запускать новые. Это качество превращает его в важную фигуру и в контексте армяно-азербайджанского мирного процесса. Неслучайно президент Азербайджана Ильхам Алиев еще перед президентскими выборами в США положительно отзывался о его прагматизме и подходах. Эти оценки с сегодняшней точки зрения выглядят особенно дальновидными. Курс Трампа на отказ от дорогостоящих геополитических авантюр и акцент на национальные интересы сделали его в глазах многих государств мира, в том числе Азербайджана, символом предсказуемой и уважающей суверенитет партнеров Америки.

На этом фоне особенно контрастно выглядит политика администрации Джо Байдена, которая с первых дней пребывания у власти демонстрировала пренебрежительное отношение к интересам Азербайджана.

Почти все высокопоставленные чиновники его администрации запомнились антиазербайджанскими заявлениями на организованных армянским лобби слушаниях в Сенате и Конгрессе. Их риторика была насыщена обвинениями, шантажом и угрозами в адрес Баку.

А за угрозами последовали и дела: было возобновлено действие несправедливо принятой Конгрессом в отношении Азербайджана еще в 1992 году 907-й поправки к Акту о поддержке свободы. Поправка запрещает оказание прямой правительственной помощи США Азербайджану. Напомним, что ее действие было приостановлено в 2002 году, когда Вашингтону понадобилось содействие Азербайджана в проведении антитеррористической кампании в Афганистане. Азербайджан тогда не только предоставил свое воздушное пространство для доставки грузов возглавляемым США силам антитеррористической коалиции, но и сам вошел в нее в числе первых. Кстати будет отметить, что азербайджанский контингент вместе с турецким покинул Афганистан последним, прикрывая на аэродроме в Кабуле бегство американцев.

И несмотря на то, что на протяжении многих лет действие поправки удавалось приостанавливать, Байден пошел в обратную сторону, сознательно и политически мотивированно восстановив ее.

Тем не менее, несмотря на такую предвзятую позицию, Азербайджан всегда оставался надежным и конструктивным партнером США. За последние два десятилетия между двумя странами сложилась прочная база сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, борьба с терроризмом и миротворческая деятельность. Баку всегда последовательно демонстрировал приверженность международным нормам и общим ценностям, включая борьбу с экстремизмом и обеспечение глобальной энергетической безопасности.

Азербайджан и сегодня видит большой потенциал для прочных партнерских отношений с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума в Ханкенди.

«Несколько месяцев нашего взаимодействия с представителями администрации Трампа ясно демонстрируют, что мы на правильном пути. Мы вернулись к нормальным отношениям. Мы получили очень позитивные сигналы из Вашингтона. Сигналы из Азербайджана также были очень позитивными. У нас богатая история партнерства в областях, связанных с энергетической безопасностью, безопасностью в целом, вопросами, связанными с взаимосвязанностью… Поэтому мы полны энтузиазма и надеемся, что в обозримом будущем нас ждут важные события, которые выведут американо-азербайджанские отношения на высокий уровень. Я думаю, это будет абсолютно правильно, потому что нас многое объединяет, особенно с администрацией господина Трампа.

И, кстати, его первый президентский срок также был очень позитивным для американо-азербайджанских отношений. Я думаю, что это продолжение тех позитивных тенденций, которые вы уже видите. Как я уже сказал, он сейчас очень занятой человек, занимается проблемами по всему миру и прекращением войн. Но в то же время он активно вовлечен в процесс на Южном Кавказе и проделывает огромную работу, чтобы помочь Азербайджану и Армении найти решение затянувшегося конфликта. Так что, я думаю, в будущем у нас будет больше хороших новостей», - заявил глава государства.

Оптимизм Баку по поводу будущего американо-азербайджанских отношений во многом основан на стремлении к стабильности, справедливости и взаимному уважению - тем самым ценностям, которые на протяжении лет последовательно игнорировались Арменией. Пока Азербайджан выстраивал конструктивные связи с ведущими мировыми державами, Иреван продолжал курс на конфронтацию, саботируя мирные инициативы и создавая постоянную угрозу региональной безопасности. С армянской стороны в течение десятилетий исходила политика агрессии, оккупации и манипуляций, независимо от фамилии президента в Иреване.

Первые три президента этой страны - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян — строили свою политику на азербайджанофобии, разжигании этнической ненависти и стремлении к фактическому закреплению политики оккупации азербайджанских территорий.

Никол Пашинян, пришедший к власти под лозунгами реформ и обновления, на первом этапе тоже не отказался от агрессивной риторики. Его заявление «Карабах - это Армения, и точка» не только сорвало хрупкий баланс, но и окончательно похоронило возможность мирного урегулирования в рамках прежних форматов. Армения также отказывалась признавать территориальную целостность Азербайджана на международных площадках.

Более того, в течение двух лет после Второй Карабахской войны армянская сторона упорно пыталась включить тему так называемого «статуса Карабаха» в повестку переговоров, тем самым блокируя реальное продвижение в процессе. Лишь после успешной локальной антитеррористической операции в сентябре 2023 года, которая ликвидировала незаконный сепаратистский режим в Карабахе, переговорный процесс обрел подлинную эффективность.

Однако Армения и сегодня не демонстрирует устойчивости в своих подходах. Ее позиция меняется с завидной регулярностью, что делает любые договоренности крайне уязвимыми. Нет никаких гарантий, что Иреван завтра снова не изменит свою точку зрения. В этом контексте настоятельной необходимостью для Баку остается официальное расформирование Минской группы ОБСЕ, давно утратившей свою актуальность, а также внесение в армянскую Конституцию изменений, исключающих территориальные претензии к соседям. Только при выполнении этих условий можно говорить о реальной возможности устойчивого мира.

На это указал и президент Азербайджана: «А где гарантия, что она опять не поменяется? Есть такая гарантия? С учетом этимологии, эволюции сознания. У меня такой гарантии нет, поэтому гарантией должны быть международно правовые нормы и документы, которые будут, как я сказал в Абу-Даби, железобетонно, железобетонно закрывать крышку гроба сепаратизма. А для этого нужна ликвидация Минской группы ОБСЕ.

Логика проста. Если армянская сторона считает, что карабахский конфликт завершен, а Минская группа была создана для карабахского конфликта, значит, она должна быть ликвидирована. Для этого нужны изменения армянской Конституции, чтобы оттуда была убрана декларация независимости, содержащая территориальные претензии к Азербайджану. И в принципе все. Поэтому текст мирного договора согласован. Идея парафирования этого документа также была выдвинута азербайджанской стороной. Мы просто не комментировали то, что было в Абу-Даби. Мы посчитали, что раз мы согласовали совместный текст коммюнике, то и нечего комментировать. Но вот армянская сторона, как всегда, своими комментариями как-то пытается раскрыть подробности. В принципе, мы не далеко от того, чтобы, как я говорил, железобетонно крышку гроба закрыть и дальше нормально жить. Я это говорил и на предыдущих встречах. Вы живите своей жизнью, мы будем жить своей жизнью. Только так постепенно, постепенно может сложиться более-менее приемлемая ситуация на Южном Кавказе для того, чтобы три страны в конце концов начали обсуждать возможности хоть какого-либо сотрудничества».

Особое внимание стоит обратить на деятельность Европейской наблюдательной миссии, размещенной на территории Армении. Несмотря на заявленную миротворческую цель, все больше фактов и косвенных признаков указывают на ее истинную задачу - сбор разведывательной информации в чувствительном с геополитической точки зрения регионе. Эта миссия действует не столько как гражданский мониторинг, сколько как инструмент скрытого вмешательства, осуществляемого под флагом ЕС. Данные, получаемые в ходе ее деятельности, используются не только против Азербайджана, но и против соседнего Ирана, что создает серьезные риски для региональной стабильности. Более того, присутствие европейских «наблюдателей» усиливает иллюзию внешней поддержки Армении, тем самым подталкивая Иреван к реваншистским иллюзиям.

Таким образом, под прикрытием «европейских ценностей» реализуется стратегия направленного внешнего вмешательства в дела Южного Кавказа, которая не способствует миру, а лишь усугубляет напряженность.

Сегодня Азербайджан демонстрирует максимальную политическую волю к установлению прочного мира и добрососедства на Южном Кавказе. Однако этот процесс требует честности, последовательности и отказа от двойных стандартов со стороны всех участников. Попытки сохранить искусственные посреднические структуры, такие как Минская группа ОБСЕ, или навязать региону внешнее присутствие под видом наблюдательных миссий не только не приближают мир, но и отдаляют его, подпитывая старые иллюзии и новые конфликты.

Президент Ильхам Алиев ясно обозначил принципы, на которых может быть построено устойчивое будущее - уважение международного права, отказ от сепаратизма, пересмотр деструктивных положений армянской Конституции и ликвидация отживших себя форматов. Только так можно «железобетонно закрыть крышку гроба сепаратизма» и двигаться вперед - к новому этапу стабильности, взаимного уважения и сотрудничества в регионе.

Азербайджан открыт для партнерства, но только с теми, кто уважает его суверенитет, не поощряет агрессию и не использует мир как прикрытие для политического шантажа. Мир возможен. Но он должен быть справедливым.