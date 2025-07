В Шуше говорят - мир цитирует: Заявления Ильхама Алиева в центре глобального внимания

День национальной прессы Азербайджана - для отечественных медиа это не только профессиональный праздник, но еще и напоминание о миссии и ответственности перед обществом.

В этом году ожидание знаменательной даты - 150-летнего юбилея национальной прессы, можно сказать, совпало с особым информационным резонансом, вызванным III Шушинским Глобальным медиафорумом.

Заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с участниками III форума 19 июля в Ханкенди стали предметом широкого обсуждения не только в отечественной, но и в международной прессе - разлетевшись по заголовкам ведущих медиа, они не просто отражают политику государства, они формируют новые акценты в глобальной повестке, где голос Азербайджана звучит все увереннее и весомее. В эти дни в центре внимания мировых медиа - государство, умеющее говорить и быть услышанным, и его сильный лидер.

О том, что форум оказался в центре внимания мирового медиапространства, свидетельствует как масштаб освещения во влиятельных СМИ, так и его активное присутствие в соцсетях. Так, хештеги «#Azerbaijan», «#ShushaGlobalMediaForum» и «#IlhamAliyev» стремительно вышли в тренды, став виртуальным отражением повышенного международного интереса к Шушинского форуму и к заявлениям главы Азербайджанского государства.

Медиа-резонанс вышел за рамки профессионального сообщества - заявления Президента Ильхама Алиева вызвали интерес политических лидеров. Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Truth Social фрагментом выступления главы Азербайджанского государства на тему отношений с США. В нем Президент Ильхам Алиев заявил, что Дональд Трамп разделяет общие с азербайджанским народом фундаментальные, в том числе семейные ценности. Глава государства отметил, что Дональд Трамп - единственный из президентов США, который не начинал войн: «И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он - человек, который заканчивает войны».

«И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении, в конце концов, договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил, по многим причинам, ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца, особенно, что касается «вашингтонского болота», чтобы высушил его до дна», - заявил Ильхам Алиев.

Сегодня Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за публикацию в Truth Social фрагмента его выступления на Шушинском медиафоруме. На своей странице в социальной сети X глава государства написал: «Я хочу выразить признательность Президенту Дональду Трампу за то, что он поделился на своей социальной медиаплатформе моими мыслями о партнерстве между США и Азербайджаном, а также его приверженности мирной повестке как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе, высказанными на Шушинском Глобальном медиафоруме

Еще раз хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем видение и усилия Президента Трампа, связанные с продвижением мира и стабильности во всем мире, в том числе и в нашем регионе. Мы также разделяем общие ценности, такие как важность семейных традиций, и выражаем надежду, что в период президентства Дональда Трампа отношения между США и Азербайджаном поднимутся на новый уровень.

Желаем ему успехов во всех его усилиях, направленных на достижение этой цели».

I would like to express my gratitude to President Donald Trump for sharing my remarks on his social media platform regarding the U.S.-Azerbaijan partnership and his commitment to a peace agenda - both globally and in our region - which I conveyed at the Shusha Global Media Forum.… pic.twitter.com/6T2bjXeFeK — Ilham Aliyev (@presidentaz) July 22, 2025