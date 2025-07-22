В Шуше говорят - мир цитирует: Заявления Ильхама Алиева в центре глобального внимания

День национальной прессы Азербайджана - для отечественных медиа это не только профессиональный праздник, но еще и напоминание о миссии и ответственности перед обществом.

В этом году ожидание знаменательной даты - 150-летнего юбилея национальной прессы, можно сказать, совпало с особым информационным резонансом, вызванным III Шушинским Глобальным медиафорумом.

Заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с участниками III форума 19 июля в Ханкенди стали предметом широкого обсуждения не только в отечественной, но и в международной прессе - разлетевшись по заголовкам ведущих медиа, они не просто отражают политику государства, они формируют новые акценты в глобальной повестке, где голос Азербайджана звучит все увереннее и весомее. В эти дни в центре внимания мировых медиа - государство, умеющее говорить и быть услышанным, и его сильный лидер.

О том, что форум оказался в центре внимания мирового медиапространства, свидетельствует как масштаб освещения во влиятельных СМИ, так и его активное присутствие в соцсетях. Так, хештеги «#Azerbaijan», «#ShushaGlobalMediaForum» и «#IlhamAliyev» стремительно вышли в тренды, став виртуальным отражением повышенного международного интереса к Шушинского форуму и к заявлениям главы Азербайджанского государства.

Медиа-резонанс вышел за рамки профессионального сообщества - заявления Президента Ильхама Алиева вызвали интерес политических лидеров. Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Truth Social фрагментом выступления главы Азербайджанского государства на тему отношений с США. В нем Президент Ильхам Алиев заявил, что Дональд Трамп разделяет общие с азербайджанским народом фундаментальные, в том числе семейные ценности. Глава государства отметил, что Дональд Трамп - единственный из президентов США, который не начинал войн: «И вот за небольшой срок его пребывания у власти видно, что он - человек, который заканчивает войны».

«И также мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении, в конце концов, договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил, по многим причинам, ну и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца, особенно, что касается «вашингтонского болота», чтобы высушил его до дна», - заявил Ильхам Алиев.

Сегодня Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за публикацию в Truth Social фрагмента его выступления на Шушинском медиафоруме. На своей странице в социальной сети X глава государства написал: «Я хочу выразить признательность Президенту Дональду Трампу за то, что он поделился на своей социальной медиаплатформе моими мыслями о партнерстве между США и Азербайджаном, а также его приверженности мирной повестке как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе, высказанными на Шушинском Глобальном медиафоруме

Еще раз хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем видение и усилия Президента Трампа, связанные с продвижением мира и стабильности во всем мире, в том числе и в нашем регионе. Мы также разделяем общие ценности, такие как важность семейных традиций, и выражаем надежду, что в период президентства Дональда Трампа отношения между США и Азербайджаном поднимутся на новый уровень.

Желаем ему успехов во всех его усилиях, направленных на достижение этой цели».

I would like to express my gratitude to President Donald Trump for sharing my remarks on his social media platform regarding the U.S.-Azerbaijan partnership and his commitment to a peace agenda - both globally and in our region - which I conveyed at the Shusha Global Media Forum.… pic.twitter.com/6T2bjXeFeK — Ilham Aliyev (@presidentaz) July 22, 2025

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, в интервью турецким журналистам привлек внимание к позиции Президента Ильхама Алиева по Зангезурскому коридору. Единую позицию глав братских государств по этому вопросу распространили ведущие турецкие медиа. Президент Эрдоган, в частности, выразил уверенность в том, что региональные страны смогут самостоятельно решить все вопросы вокруг данного проекта:

«Открытие Зангезурского коридора принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и всем странам региона. Мы воспринимаем этот маршрут в качестве очень важной геоэкономической инициативы». По словам турецкого лидера, Зангезурский коридор сблизит государства, станет новым толчком для международной торговли: «Наше главное ожидание – превращение Зангезурского коридора в символ согласия, а не источник разногласий». Президент Турции назвал открытие коридора между Нахчываном и западными районами Азербайджана «победой сотрудничества во имя процветания региона». «Искренне верю в то, что страны региона решат этот вопрос путем договоренности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение Зангезуру, стремится к тому, чтобы этот маршрут в самом скором времени принес благо не только Азербайджану, но и всему региону. Я верю в том, что сообща мы решим этот вопрос», - отметил Эрдоган.

Турецкие, иранские, а также СМИ других стран вынесли в заголовки цитаты азербайджанского лидера о потенциале и международном значении Зангезурского коридора. Так, глава государства заявил: «Что касается Зангезурского коридора, безусловно, эта артерия свяжет многие страны. И когда мы говорим о необходимости осуществления перевозок через эту железную или автомобильную дорогу, речь ведь идет не только о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой. Речь идет о международном транзитном коридоре».

«Мы очень активно инвестируем в транспортно-логистическую инфраструктуру. За последние годы вложены миллиарды долларов, построен крупнейший на Каспии международный торговый порт, сейчас мы занимаемся его расширением, доведением грузоподъемности до 25 млн тонн. Построена железная дорога, соединяющая Азербайджан с Турцией через территорию Грузии. Увеличивается объем транзитных перевозок через территорию Азербайджана, как результат того, что существуют современная инфраструктура. Также идет процесс цифровизации, идет упрощение таможенного администрирования. Это также связано с геополитическими изменениями в нашем регионе, когда другие транзитные пути становятся более проблематичными. Поэтому с учетом всего этого, потенциал Зангезурского коридора мы оцениваем на начальном этапе в 15 млн тонн грузов. Мы практически завершаем строительство железной дороги до стыка нашей границы с Арменией и Ираном, и, наверное, меньше через год, может быть даже весной следующего года, азербайджанский участок этой железной дороги будет построен», - сказал Ильхам Алиев.

В числе наиболее часто цитируемых мировыми СМИ заявлений Президента Азербайджана оказалась тема мирной повестки с Арменией, актуальность которой значительно возросла после переговоров в Абу-Даби. Эту тему акцентировали в своих публикациях Europa Press (Испания), Al-Masry Al-Youm (Египет) и другие издания. В частности, приводятся мысли азербайджанского лидера о мирном договоре: «Теперь, когда мы вернули то, что нам принадлежит, и с этим смирились уже все, да теперь, я не вижу серьезных противоречий. Но в рамках долгой дискуссии с армянским коллегой одна из тем, которую мы обсуждали, был очень низкий уровень доверия между сторонами. Что совершенно понятно. Что касается нас, наша позиция никогда не менялась. Как в 2003 году я говорил, что Карабах – это наша земля, так и на протяжении этих 22 лет говорил и говорю. Но армянская позиция менялась. А где гарантия, что она опять не поменяется? Есть такая гарантия?

С учетом этимологии, эволюции сознания. У меня такой гарантии нет, поэтому гарантией должны быть международно правовые нормы и документы, которые будут, как я сказал в Абу-Даби, железобетонно, железобетонно закрывать крышку гроба сепаратизма. А для этого нужна ликвидация Минской группы ОБСЕ.

Логика проста. Если армянская сторона считает, что карабахский конфликт завершен, а Минская группа была создана для карабахского конфликта, значит она должна быть ликвидирована. Для этого нужны изменения армянской конституции, чтобы оттуда была убрана декларация независимости, содержащая территориальные претензии к Азербайджану. И в принципе все. Поэтому текст мирного договора согласован. Идея парафирования этого документа также была выдвинута азербайджанской стороной. Мы просто не комментировали то, что было в Абу-Даби. Мы посчитали, что раз мы согласовали совместный текст коммюнике, то и нечего комментировать. Но вот армянская сторона, как всегда, своими комментариями как-то пытается раскрыть подробности.

В принципе, мы не далеко от того, чтобы, как я говорил, железобетонно крышку гроба закрыть и дальше нормально жить. Я это говорил и на предыдущих встречах. Вы живите своей жизнью, мы будем жить своей жизнью. Только так постепенно, постепенно может сложиться более-менее приемлемая ситуация на Южном Кавказе для того, чтобы три страны в конце концов начали обсуждать возможности хоть какого-либо сотрудничества».

Повышенное внимание зарубежных медиа привлек ответ Президента Ильхама Алиева на вопрос о том, что бы он, как лидер победившего народа, мог бы посоветовать украинцам. «Никогда не соглашаться на оккупацию! Вот это главный совет. Это то, что делали мы», - это заявление главы государства было воспринято как принципиальный месседж, отражающий твердую позицию Азербайджана по вопросам территориальной целостности, суверенитета и международного права. «Наша Победа - она справедливая Победа и полная Победа говорит о том, что справедливость есть, просто ее надо добиваться. А для того, чтобы ее добиться, надо работать каждый день, и приближать победу каждый день, и особенно если от тебя зависит последнее решение, ты должен посвятить свою жизнь этому. Вот только так это может случиться. Ну и, конечно, важнейший фактор – это консолидация общества. Консолидация, которая дала такую моральную силу мне как Президенту, как Главнокомандующему, и я был уверен, что общество и народ будут за мной стоять. И это было, наверное, одним из решающих факторов. Так что вернусь к тому, с чего начал - никогда не сдаваться!» - заявил Президент Ильхам Алиев.

Акцент на этом заявлении азербайджанского лидера сделал ряд иностранных СМИ, например, Euronews, Bankier (Польша), Quds (Иран), News.de (Германия), Daily News Hungary (Венгрия) и др.

Не меньшее внимание зарубежная пресса уделила высказываниям Президента Ильхама Алиева относительно отношений с Россией. Особенно часто цитировались его слова, касающиеся крушения самолета AZAL - в частности, в материалах Euronews, Reuters (Великобритания), Deutsche Welle (Германия), EFE (Испания), Al-Shorouk (Египет), ряде российских, казахстанских, и других СМИ.

«Вы спрашивали о крушении самолета? К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя прошло уже семь месяцев. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать, и мы знаем, что российские официальные лица знают, что произошло. И возникает вопрос, почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед. Наши просьбы или требования абсолютно естественны – признать вину за эту катастрофу, наказать тех, кто сбил наш самолет, и выплатить компенсацию семьям погибших, пострадавшим, а также AZAL – за потерю самолета», - сказал Президент Азербайджана.

«Наш генеральный прокурор регулярно отправляет письма главе российского Следственного комитета. Но на все эти письма нам отвечают, что расследование продолжается. Так что, мы будем ждать окончания расследования. Но считаю, что такое поведение контрпродуктивно. Это не приведет к тому, чтобы забыть о происшествии. Мы не забудем об этом. Сейчас мы готовимся и информируем российскую сторону о том, что готовим портфель документов для подачи в международную судебную систему. Что касается этого, мы знаем, что это может занять время. Как в случае с малазийским Boeing, это заняло более 10 лет, поэтому мы подождем 10 лет. Но справедливость должна восторжествовать. К сожалению, эта неопределенная ситуация не способствует двусторонним отношениям между Россией и Азербайджаном», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Китайская пресса особое внимание уделила взглядам азербайджанского лидера на уровень взаимодействия между Баку и Пекином. Ведущие медиа-органы, включая «Синьхуа», привлекли внимание к высказываниям Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан и Китай связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Глава государства напомнил о том, что несколько дней назад полностью был отменен визовый режим для граждан Азербайджана, которые хотят посетить Китай по общегражданским паспортам: «А мы, в свою очередь, отменили визовый режим для китайских граждан год тому назад. Я думаю, что это будет способствовать тому, что контакты между нашими людьми, студентами и бизнесменами будут более интенсивными».

Президент также указал на большие планы сторон на увеличение объема торговли: «В данном случае есть огромный потенциал для этого. Уже из многих городов Китая в Азербайджан и через Азербайджан на Запад отправляются контейнерные поезда. Количество их растет из года в год, причем на десятки процентов».

«С недавнего времени мы также начали сотрудничать с китайскими компаниями в деле производства зеленой энергии – энергии солнца и ветра. Соответствующие соглашения уже подписаны, и думаю, что это будет также хорошим дополнением к нашему взаимовыгодному сотрудничеству, - отметил глава государства. - Ну и, что касается транспортно-логистических проектов, как я уже сказал, новые железнодорожные артерии, в том числе финансируемые Китайской Народной Республикой в регионе Центральной Азии, будут способствовать увеличению грузопотока через Каспий на Азербайджан, а дальше уже по международным маршрутам».

Испаноязычные медиа широко осветили мнение Президента Ильхама Алиева о связях Азербайджана со странами Латинской Америки. В публикациях отмечается, что мысли азербайджанского лидера были восприняты как намерение открыться региону, с которым Баку пока только начинает налаживать отношения и который имеет большой потенциал в ключевых областях. Вот как охарактеризовал это глава государства: «Я бы не сказал, что отношения находятся на том уровне, которого мы хотели бы достичь. Но, как я уже неоднократно говорил, когда у нас будет больше времени для международных дел, мы обязательно включим этот вопрос в повестку дня. Мы ведем переговоры с некоторыми компаниями по вопросам развития сельского хозяйства в Азербайджане. Некоторые проекты уже завершены. Но, конечно, Латинская Америка – это большой континент, и во многих ее странах очень развитая экономика. Думаю, что мы можем найти много общего в бизнесе, торговле, потенциальных инвестициях, а также в культурной сфере».

В заключение хотелось бы отметить, что в своих публикациях ряд мировых изданий подчеркнули значение Шушинского медиафорума как важной площадки для открытого диалога по вопросам международной информационной повестки, а также отметили растущую роль Азербайджана как инициатора и активного участника глобального медиадискурса. «Шуша укрепляет свои позиции в качестве нового эпицентра журналистских, технологических и геополитических дебатов в Евразии», - пишет, например, чилийское издание El Periodista.

Все это показывает, что уже ставший традиционным, Шушинский Глобальный медиафорум выходит за рамки регионального события и превращается в заметный фактор формирования глобальной информационной среды. Его роль как точки притяжения идей, мнений и стратегических взглядов продолжает расти - вместе с международным авторитетом Азербайджана.