Рашад Набиев поздравил победителей конкурса «Yüksəliş»

Министр транспорта и цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев поздравил всех победителей пятого конкурса «Yüksəliş» (Восхождение), пожелав им дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

В своем обращении, размещенном в facebook, министр отметил, что особенно горд тем, что среди победителей четверо сотрудников, представляющих транспортную и цифровую сферы. По словам Набиева, эта победа является ярким свидетельством их профессионализма и высокого потенциала.

«Выражаем глубокую благодарность господину Президенту за учреждение конкурса «Yüksəliş», который создает возможности для выявления и развития интеллектуально развитых и управленчески одарённых кадров», — подчеркнул министр.

Конкурс «Yüksəliş» проводится по инициативе Президента Азербайджана и направлен на выявление талантливых управленцев нового поколения.