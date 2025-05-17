Песков высказался о следующем раунде переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о следующем раунде переговоров России и Украины, заявил, что пока речь идет о выполнении договоренностей, которые обсуждались во время встречи в пятницу.

«Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Это, конечно, прежде всего, выполнить обмен 1000 на 1000, и обменяться теми основными перечнями условий, о которых вчера говорили, и, о которых вчера сказал мой коллега (помощник президента РФ Владимир - ред.) Мединский»,- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда планируется следующий раунд переговоров РФ и Украины.

Источник: РИА Новости