Разрешен ли въезд частного транспорта на улицу Низами? - Официальный ответ - ВИДЕО
На улице Низами в Баку был замечен автомобиль марки Toyota Prius, находящийся на тротуаре, предназначенном для движения пешеходов.
Как сообщает Oxu.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
Старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку (БГДПУ) Рустам Ахмедли в ответ на запрос Oxu.Az по данному вопросу отметил, что в связи с проведением V Фестиваля аутизма, организованного Министерством молодежи и спорта Азербайджана 17 мая 2025 года на площади Фонтанов, в ночное время был временно разрешен въезд гражданского транспорта в указанную зону.
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