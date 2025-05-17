Разрешен ли въезд частного транспорта на улицу Низами? - Официальный ответ - ВИДЕО

На улице Низами в Баку был замечен автомобиль марки Toyota Prius, находящийся на тротуаре, предназначенном для движения пешеходов.

Как сообщает Oxu.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

Старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку (БГДПУ) Рустам Ахмедли в ответ на запрос Oxu.Az по данному вопросу отметил, что в связи с проведением V Фестиваля аутизма, организованного Министерством молодежи и спорта Азербайджана 17 мая 2025 года на площади Фонтанов, в ночное время был временно разрешен въезд гражданского транспорта в указанную зону.