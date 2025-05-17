Григорян и Аракчи обсудили региональные и международные вопросы

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился в Тегеране с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Армянская сторона не опубликовала никакого официального сообщения о встрече, а армяно-иранский политический аналитик Саак Шахмурадян написал в соцсети Facebook,что в ходе встречи стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы.

В рамках визита в Тегеран Армен Григорян проведет ряд встреч и совещаний с другими должностными лицами Ирана.

Напомним, что Армен Григорян посетил Иран для участия в «Форуме диалога Тегерана 2025».