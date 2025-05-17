Трамп анонсировал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«В понедельник в 10:00 по московскому времени я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написали американский лидер.

Трамп уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.

Также он заявил о намерении позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому после беседы с Путиным.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто перемирие, и эта жестокая война, которой не должно было случиться, закончится», — добавил Трамп.