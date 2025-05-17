Макрон ушел от ответа на вопрос о санкциях против Израиля

Президент Франции Эмманюэль Макрон не дал прямого ответа на вопрос журналиста о том, собирается ли он после критики израильских военных операций в Газе вводить против Израиля "такие же санкции, как против России".

Вопрос ему был задан на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Тиране (Албания) саммита Европейского политического сообщества.

В своем ответе глава государства ни разу не упомянул слово "санкции", заявив лишь, что это "абсолютно правильный вопрос" и он "будет поднят в ближайшие недели". Пока же он пообещал "в ближайшие дни" сконцентрироваться на возобновлении перемирия в секторе Газа и открытии гуманитарных коридоров.

Также он рассчитывает вскоре обсудить этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Вместе с тем Макрон признал, что гуманитарная ситуация в Газе как никогда тяжелая.

Источник: ТАСС