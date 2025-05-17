В некоторых реках Азербайджана наблюдаются паводки

В Азербайджане зафиксировано повышение уровня воды на некоторых реках.

Уровень воды в реке Забухчай, протекающей через Карабах и Восточный Зангезур, поднялся на 12 см, в реке Баргюшадчай - на 4 см, а в верхнем течении реки Араз - на 51 см.

На трансграничной реке Кура также наблюдается рост уровня воды: на участке Гырагкясямян - на 33 см, при расходе воды 907 м³/с (121% от нормы), а на участке Ганых-Джалаир - на 18 см, при расходе 369 м³/с (182% от нормы).