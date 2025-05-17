По состоянию на утро 17 мая в некоторых районах страны прошли ливни с грозами.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Гусаре составило 20 мм, Губе, Шахдаге, Исмайыллы, Халтане, Алтыагадже, Хачмазе, Гёйгёле, Дашкесане, Нафталане, Гахе, Загатале, Шеки, Хыналыге, Гобустане, Шабране, Тертере, Бейлагане, Кюрдамире - 1-6 мм.

В Нафталане, Шамкире, Шеки, Грызе, Шахдаге, Лерике наблюдался туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 14, Нахчыванской АР - 13, низменных районах - 17, горных районах - 4 градуса тепла.