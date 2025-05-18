 МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

First News Media16:35 - Сегодня
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В ведомстве со ссылкой на прогноз Национальной службы гидрометеорологии напомнили, что с 19 по 20 мая на территории страны ожидается нестабильная и периодически дождливая погода, в отдельных районах осадки будут интенсивными, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и наводнения, также прогнозируются сильный ветер и грозы.

"В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности.

Для защиты от паводков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных участков и в случае угрозы немедленно подняться на возвышенность.

В условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими опорами и проводами, а также под высокими деревьями. Кроме того, учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.

В целях защиты от опасности, связанной с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться к электрическим линиям, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а при необходимости выбирать более низкое место для укрытия. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и оставаться в машине до окончания грозы", - предупредили в министерстве.

Поделиться:
454

Актуально

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджано-иранские отношения вступили в новый этап развития

Общество

Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с победой дочери на чемпионате мира ...

Общество

25-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено поэзии Южного Азербайджана - ФОТО

Общество

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с победой дочери на чемпионате мира по кунг-фу - ФОТО - ВИДЕО

В Баку около 50 тыс. учащихся 6-х классов приняли участие в мониторинге успеваемости - ОБНОВЛЕНО

Обнародован прогноз погоды на завтра

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В ожидании справедливости: Расследование жестокого убийства Эльгюна в Гяндже и ход следствия

Генпрокуратура и МВД распространили совместное сообщение о смерти школьника в Гяндже

В Баку пассажиры метро и автобусов снова могут оплачивать проезд онлайн

В Азербайджане может быть изменена продолжительность отопительного сезона

Последние новости

Хикмет Гаджиев: Предпринимаются шаги по нормализации отношений между Баку и Иреваном

Сегодня, 17:10

В Нигерии из-за крушения парома погибли 37 человек

Сегодня, 17:00

Хикмет Гаджиев: Азербайджано-иранские отношения вступили в новый этап развития

Сегодня, 16:50

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

Сегодня, 16:35

В Индии число погибших при пожаре в здании возросло до 17 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Глава Минторга Турции заявил о значимости экономических связей со странами ОТГ

Сегодня, 16:00

Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с победой дочери на чемпионате мира по кунг-фу - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:50

В Баку около 50 тыс. учащихся 6-х классов приняли участие в мониторинге успеваемости - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:35

Даниэль Карвахаль объявил, что близок к завершению карьеры

Сегодня, 15:05

Хикмет Гаджиев принимает участие в «Форуме диалога» в Иране - ФОТО

Сегодня, 14:45

В Сомали как минимум 11 человек погибли из-за взрыва

Сегодня, 14:30

Обнародован прогноз погоды на завтра

Сегодня, 14:15

Папа Римский Лев XIV принял символы папской власти - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

В Бейлагане автомобиль наехал на символические ворота района, есть пострадавшие

Сегодня, 13:35

В Азербайджане проводятся совместные учения «Араз-2025» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Азиз Алиев: За последние годы Бакинский филиал Сеченовского университета прошел большой путь развития

Сегодня, 13:00

Изготовлен бюст Ганиры Пашаевой - ФОТО

Сегодня, 12:45

Турецкий министр: До конца года без жилья не останется ни одного гражданина, лишившегося крова из-за землетрясений

Сегодня, 12:30

В Шабране два человека погибли в тяжелом ДТП с фурой

Сегодня, 12:15

Хуситы сообщили о нанесении очередных ударов по аэропорту Тель-Авива

Сегодня, 12:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50