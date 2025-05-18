Определены 20 команд Лиги чемпионов УЕФА, которые выступят в следующем сезоне
На общей стадии Лиги чемпионов УЕФА в следующем сезоне выступят 36 команд.
29 из них получат прямые билеты, а еще семь билетов будут разыграны в квалификации в предстоящие месяцы.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Евро-Футбол, 20 из 29 прямых путевок уже нашли своих обладателей.
Список квалифицировавшихся команд приводим ниже.
Англия: "Ливерпуль".
Италия: "Наполи", "Интер", "Аталанта".
Испания: "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Атлетик".
Германия: "Бавария", "Байер", "Айнтрахт", "Боруссия" Дортмунд.
Франция: ПСЖ, "Марсель", "Монако".
Нидерланды: ПСВ, "Аякс".
Португалия: "Спортинг".
Чехия: "Славия".
Греция: "Олимпиакос".
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