Определены 20 команд Лиги чемпионов УЕФА, которые выступят в следующем сезоне

На общей стадии Лиги чемпионов УЕФА в следующем сезоне выступят 36 команд.

29 из них получат прямые билеты, а еще семь билетов будут разыграны в квалификации в предстоящие месяцы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Евро-Футбол, 20 из 29 прямых путевок уже нашли своих обладателей.

Список квалифицировавшихся команд приводим ниже.

Англия: "Ливерпуль".

Италия: "Наполи", "Интер", "Аталанта".

Испания: "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Атлетик".

Германия: "Бавария", "Байер", "Айнтрахт", "Боруссия" Дортмунд.

Франция: ПСЖ, "Марсель", "Монако".

Нидерланды: ПСВ, "Аякс".

Португалия: "Спортинг".

Чехия: "Славия".

Греция: "Олимпиакос".